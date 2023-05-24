Millet bahçesine Togg ile gelen Oktay, program yerine gençlerle birlikte tramvay ile seyahat ederek gitti.

AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması programında konuşan Oktay, sohbet ettiği gençlerin sorularını da cevapladı. Oktay, Cumhur İttifakı'ndaki kararlılığa dikkat çekerek liyakatin önemine değindi ve muhalefeti, “Güçlü bir kararlılık liderlik var. Ama onun ötesinde samimiyet var liyakat var. Millet İttifakı'nda bu olmadı. Çatırdamaya başladı. Birinci turda terör örgütlerinin söylemlerine sığınanlar ikinci turda birden mevsimlik milliyetçi kesildiler. Şimdi 3. tur olsa ne kesilecekler veya 29 Mayıs sabahı ne olacaklar hangi söyleme sığınacaklar merak ediyoruz. Milletimiz bunu görüyor. Sabah güneş doğarken söylediklerini akşam güneş batarken battıktan sonra inkar eden bir yapıya siz ülkeyi teslim edemezsiniz, milletimiz de etmedi. Çatırdama sesleri duyuluyor. Öyle bir samimiyetsizlik ki kendi içlerinde bile pazarlıkların sonucunu görüyoruz. Toplamda yüzde 1 etmeyen toplumda karşılığı olmayan değil mi? Hesap uzmanı ya bir de. Kimi temsil edecek bunlar? Hangi pazarlıkların sonucu bunlar verildi. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar neydi? Dağ kadrosundan, HDP’liler meydan okudu konuştuklarımızı niye açıklamıyorsun diye. Terörist başına artık özgürlük getireceğiz, teröristleri bırakacağız. Afrin’i geri alacağız diyen bir milletvekili adayı ile konuşuyorsunuz. FETÖ’cüleri geri bırakacağız, diyorlar kimden alıyorsunuz bu aklı. Millet İttifakı diye bir şey kalmadı zaten zoraki, dostlar alışverişte görsün. 28 Mayıs’a kadar sesimizi çıkarmayalım” sözleriyle eleştirdi.

İHA