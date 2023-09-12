SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkurunda gençlere rafting yaptıracaklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Uğuz, “Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşamak, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazanmak ister misin? Sorgun Gençlik Derneği tarafından 16 Eylül Cumartesi Günü Dünyada 2'nci mükemmeliyet merkezi olma özelliğine sahip olan Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkuru'nda Rafting yapılacak. Rafting 16 Eylül Cumartesi Günü 14.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır. Rafting sonrasında Lavanta Adası gezisi düzenlenecektir. Sorgun'dan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Rafting giriş ücreti 150 liradır. Ücret rafting öncesinde ödenecektir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında mesaj gönderilecektir” ifadeleri kullanıldı. (Alpaslan Demir)