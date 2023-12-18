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Düzenlenen eğitimlerle gençlerin mesleki, kişisel bilgi ve becerilerini artırılarak, onları iş hayatına hazırlayan SORGED eğitimlerine bir yenisini daha ekledi.

SORGED tarafından düzenlenen eğitimlerde, gençlerin ufuklarını açarak, iş yaşamında ve geleceğin dünyasında kendilerinden neler beklendiğini görmeleri sağlamakta.

Yapılan eğimler hakkında açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz “Günümüzde dijital olarak yetkin olmak; okuryazarlık, medyayı anlama, bilgi arama ve elde edilen bilgiye yönelik eleştirel olma ve çeşitli dijital araç ve uygulamaları kullanarak (mobil, internet) başkalarıyla iletişim kurabilme becerisini ifade eder. Bir başka deyişle dijital olarak yetkin olmak, dijital süreçlerde ve araçlarda etkin olmak için yeterli beceri ve kapasiteye sahip olmak anlamına gelmektedir. Eğitim programı ile katılımcıların dijital yeterlilikleri ve bunları nasıl benimseyebileceklerini anlamalarını sağlamayı ve dijital beceriler konusunda öz değerlendirme yapmalarına destek olmayı amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.

EĞİTİMİN İÇERİKLERİ NELERDİR?

Düzenlenen eğitimlerin içerikleri hakkında bilgi veren Başkan Uğuz şu ifadeleri kullandı, “Dijital yetkinlik nedir? İşimde, okulumda ya da çalışmalarımda hangi araçları kullanarak fark yaratabilirim? Kolay ve kısa link araçları, tasarım araçları, çevrimiçi toplantı ve web seminer araçları, çevrimiçi yayın araçları, interaktif sunum araçları, ekip çalışması ve iletişim araçları, veri toplama (anket-geri bildirim) araçları, video araçları konusu ele alınacak.”

ÜCRETSİZ EĞİTİM

Uğuz, “Atölyeye Yozgat merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Atölye Sorgun'da saat 10.00'da başlayıp, 16.00'da tamamlanacaktır. Atölyenin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Atölyeye 17-26 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabilir ayrıca atölye ücretsizdir. Atölyeyi başarıyla tamamlayanlara batılım belgesi verilecek ve sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır” dedi.