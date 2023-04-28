Üniversite tercihi yapacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların üniversiteleri en yetkili ağızlardan tanımalarını sağlayan programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin bilimsel ve ihtisas alanı özelinde yapılan Ar-Ge çalışmaları, eğitim-öğretim ve kalite süreçleri ile topluma sağlamış olduğu katkılar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Rektör Karadağ, konuşmasında 2020 yılı başında Bozok Üniversitesinin “İhtisas Üniversitesi” kimliğini elde ettiğini ve bu sorumluluk çerçevesinde artık ürettiği bilgiyi teknolojiyle, teknolojiyi sanayiciyle buluşturarak “Bölgesel Kalkınmaya” yönelik üniversite ve sanayi işbirliklerini hayata geçirmeye ve bu temelde birçok sanayici buluşmaları ile bölgeye yatırım planlamalarında somut ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Rektör Karadağ, 2021’e kadar stratejik planlamasını “Eğitim Odaklı” üniversite olarak belirleyen Yozgat Bozok Üniversitesi'nin, “İhtisas Üniversitesi” süreçlerinin başarılı şekilde yönetmesiyle 2022-2026 stratejik planlamalarını “Girişim Odaklı” üniversite olarak konumlandırdığını sözlerine ekledi.

Kaliteyi merkeze alan eğitim ve öğretim süreçlerini başarılı şekilde yönettiklerini dile getiren Rektör Karadağ, öğrencilere önlisans, lisans ve yükseklisans eğitiminde yükseköğretimde alışılagelmişin dışında karma yöntemi baz alan bir ölçme değerlendirme metodu uygulayarak öğrencileri ezbercilikten öte, daha dinamik, dünyadaki eğitim öğretim süreçlerine eş değer şekilde nitelikli ve donanımlı şekilde yetiştirdiklerinin altını çizdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrenci odaklı olmayı içselleştirmiş, bu ülkenin yarınlarında söz sahibi olacak gençleri donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışan, hedef ve başarı odaklı bir üniversite olarak tanımlayan Karadağ, “Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu azim ve kararlılıkla mottomuz olan ‘Kararlılıkla, Başarıya…’ hedeflemekteyiz. Bölgesine ve ülkesine değer katan hatta bu çerçevede ürettiği bilgiyi insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, marka bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yozgat Bozok Üniversitesi’ni akademyaya daha güçlü hitap eden, hem eğitim ve öğretim kalitesini sürekli artıran, güncelleyen, hem de bu süreçte akademik anlamda kendini daha da görünür kılan bir profile taşıdık” ifadelerini kullandı.

Rektör Karadağ, YKS’ye girecek olan tüm öğrencileri, “Karalılıkla, Başarıya…” sloganıyla huzurlu bir şehirde, her alana hitap eden geniş yelpazede bölüm ve programlarıyla, İhtisas Üniversitesi ayrıcalığıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Ailesi çatısı altında buluşmaya davet etti. Haber Merkezi