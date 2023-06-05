SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı proje kapsamında açıklamada bulunarak gençleri bilgilendirdi.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

"I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı proje kapsamında 1-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında İtalya, Bologna'da gönüllülük faaliyetlerine katılacak Yeşil Pasaporta sahip 3 gönüllü arandığını kaydeden Başkan Uğuz, gönüllülük programına Sorgun veya Yozgat'ta ikamet eden gençlerin başvuru yapabileceğini dile getirdi.

“GENÇLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”

Kendini geliştirmek isteyen gençleri projeden yararlanmaya davet ettiğini aktaran Uğuz, “Derneğimiz 2014 yılından bugüne kadar Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programıyla 500’den fazla genci yurt dışına göndermiş ve göndermeye devam etmektedir. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yerel, ulusal ve uluslararası, iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ve projelerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Bu programlara katılmak tamamen ücretsiz olup, seyahat, konaklama, yemek, vize ücretlerini gibi bütün masrafları karşılanmaktadır. ESC programı kapsamında gençlere günlük belirli bir tutarda cep harçlığı da verilmektedir. Yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençleri projelerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır” şeklinde konuştu.

HEDEFLER NELER?

Projemizin 4 ana hedefi olduğunu kaydeden Uğuz, bu amaçların; Covid-19 nedeniyle spor yapmayan gençlerin spora kazandırılması, gençlere spor ve fiziksel aktivitenin önemini öğretmek ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek, sporu geçmişi ne olursa olsun herkes için erişilebilir kılmak, katılımcıları spor yapmak için sağlam pratik bilgi ve becerilerle donatmak olduğunu söyledi.

Uğuz açıklamasının devamında, “Gönüllülük ekipleri, en az 5 kişiden oluşan grupların 2 hafta ile 2 ay arasında bir süre boyunca birlikte gönüllülük yapmasına olanak sağlayan dayanışma faaliyetleridir. Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Ekipleri, en az iki farklı ülkeden 18-30 yaş arası gençlerin dayanışma amacıyla bir araya gelerek yürüttükleri gönüllülük faaliyetlerini destekleyen büyük ölçekli, etkisi yüksek projelerdir” dedi.

“TOPLULUĞUN PARÇASI OLACAKSINIZ”

Gençlerin program sonrasındaki kazanımları hakkında da konuşan Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak; Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber yemeğiniz karşılanacak ve günlük 4 Euro cep harçlığı alacaksınız. Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız. İtalya'dan katılacak gönüllülerle birlikte kültürler hakkında bilgi edinecek ve yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır. Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz. Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz. Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen Avrupa Komisyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından tanınan Youthpass sertifikasına sahip olacaksınız. Youthpass süreci sayesinde, öğrenme üzerine düşünme daha yapılandırılmış hale gelir ve projenin eğitimsel değeri güçlendirilir. Katılımcıların öğrenmelerini daha bilinçli hale getirir. Yeterliklerinin daha fazla farkında olunması, katılımcıların gelecekte onlardan yararlanmalarını kolaylaştırmaktadır. Böylece Youthpass, gençlerin gelecekteki yollarını desteklemektedir. Youthpass'ı kullanmak, gençlik çalışmasındaki öğrenme süreçlerine ve çıktılarına vurgu yaparak, öğrenmeyi öğrenme yeterliliğini artırmaya yardımcı olur. Katılımcıların çeşitli bağlamlarda öğrenme farkındalığını artırır ve onların öğrenme istek ve ihtiyaçları üzerinde düşünmelerine yardımcı olur. Gençlik projelerine katılarak geliştirilen becerilerin tanımı da gençlik çalışmalarının değerinin görünürlüğünü artırmak için yardımcı olur” dedi.

“150 EURO CEP HARÇLIĞI ÖDEMESİ”

"I'm Sports+ Volunteer!" detayları hakkında konuşan Uğuz, “Gönüllülük faaliyetleri 1-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında 30 gün sürecektir. Gönüllüler haftanın belirli günlerinde spor kurslarına katılacak ve çevre etkinlikleri düzenleyecekler. Ayrıca yereldeki gençlerle birlikte çeşitli sportif ve çevre üzerine faaliyetler düzenleyecekler. Gönüllüler haftada 35 saat gönüllülük faaliyetlerinde bulunacak ve haftada 2 gün tatil yapacaklar. Gönüllüler hafta içi veya hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında gönüllülük faaliyetlerinde yer alacaktır. Program kapsamında gönüllülere günlük 5 Euro toplamda ise 30 gün için 150 Euro cep harçlığı ödemesi yapılacak. Günlük yemekleri ise ücretsiz karşılanacaktır. Gönüllülük takımında 18-30 yaş grubunda yer alan 6 genç katılım sağlayacak. Gönüllülük programına Sorgun veya Yozgat'ta ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Gönüllülük faaliyetleri İtalya, Bologna'da gerçekleşecektir. Bu projeye sadece Yeşil Pasaporta sahip gençler başvuru yapabilir. Gönüllülerle görev ve sorumluluklarını içeren bir sözleşme imzalanacak” ifadelerini kullandı.

ÖN GÖRÜŞME YAPILACAK

Gönüllülerin seçiminde, proje formundaki sorulara verilen cevapların kalitesi, projeye olan ilgisi ve motivasyonu, dil yeterliliği ve gönüllülük çalışmaları kriterlerinin göz önünde bulundurulacağını belirten Başkan Uğuz, gelen başvuruların SORGED tarafından oluşturulan komisyonca okunup, değerlendireceğini dile getirdi.

Değerlendirmesi olumlu olan potansiyel gönüllüler ile bir ön görüşme yapılacağını da aktaran Uğuz, projeye katılacak gençlerde İngilizce konuşabilme şartı aranmadığını fakat İngilizce bilen katılımcılara öncelik verileceğini ifade etti. Melike Aslı Arslan