Yaz dönemi boyunca devam edecek olan kursta, gençlere yüzme eğitiminin yanı sıra disiplin ve özgüven kazandırılması hedefleniyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat’ta yüzme bilmeyen genç kalmayacak” ifadesiyle tüm gençlere çağrıda bulunuldu.

“Türk Gençliği Her Alanda Güçlü Ve Donanımlı Olacak”

Açıklamada, Türk gençliğinin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesini amaçladıkları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak yaz aylarını verimli değerlendirmek, gençliğimize hem spor hem disiplin kazandırmak amacıyla başlattığımız yüzme kursumuz, büyük bir ilgiyle devam ediyor. Türk gençliği her alanda güçlü ve donanımlı olacak.” Alpaslan Demir