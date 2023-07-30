Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, düzenlenen eğitimde gençlere iş başvurularının kabul edilmesinde önemli rol aldığını söyledi.

Başkan Uğuz, gençlere iş başvurularının kabul edilmesinde önemli rolü olan özgeçmişlerin nasıl etkili bir şekilde hazırlanabileceği ve iş görüşmelerinde nasıl başarılı olunabileceği ve hayallerindeki işe kabul edilmelerinin püf noktaları konusunda yardımcı oldukdedi.

Uğuz, “eğitim kapsamında özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar, doğru özgeçmiş hazırlama teknikleri, mülakatlarda başarıyı yakalama yöntemleri, mülakatlarda gelebilecek kritik sorular, etkili ve akılda kalıcı görüşme yapma teknikleri, mülakat sonrası süreçler anlatıldı.Eğitim yaygın eğitim yöntemleri ile yapıldı” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir