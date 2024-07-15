Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından verilen bisiklet sürme kursu devam ediyor.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, gençler arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet kursu düzenlendiklerini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Neden bisiklet kullanımının artırılmasını istiyoruz? Çünkü sağlıklı, güvenli, ekonomik, doğa dostu ve erişilebilirlik açısından son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet, kent içi ulaşım problemlerinde en önemli çözümlerden biri olarak görülmektedir. Bugün, ulaşım enerji sonra sektöre yayan ikinci büyük sera gazı verme Avrupa Birliğinin sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte sorumludur.

Karayolu taşıma yalnız karbondioksit (CO2), ana sera gazı AB’nin toplam emisyonlarının beşte biri hakkında katkıda bulunur. Ayrıca Bisiklete binmek yapılabilecek en iyi ve en keyifli spor dalıdır. Çevre ve doğa dostudur. Trafik sorununa en iyi çözüm bisiklettir. Kilo, stres, metabolizma hastalıkları, sırt ağrıları ve yüksek tansiyona bire bir. Sürekli zinde kalırsınız” ifadelerini kullandı.