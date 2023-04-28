Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğü tarafından "Medeniyet Tarih ve Kültür Gençlik Kampı" adıyla düzenlenen kamplar tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Yozgat Gençlik Merkezince kamp programı düzenleneceği söylendi.

GENÇLER MERKEZE BEKLENİYOR

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; “Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında 18-25 yaş arası gençlerimizle Bitlis, Çanakkale ve Tekirdağ’a gidiyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için gençlik merkezimize bekliyoruz.”

Etkinliğin ise şu amaçlarla düzenlendiği söylendi; “Gençlerin serbest zamanlarının değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler düzenliyoruz.”

TARİHİ YAKINDAN ÖĞRENECEKLER

Yozgat Gençlik Merkezi; Yozgat’ı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda marka şehir yapmak adına çalışmalarına devam ediyor.

Merkez tarafından gençlerin öğrenim ve çalışma alanlarının dışında kalan serbest zamanlarını değerlendirmek, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve milli değerlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarını sağlamak ve bölgeler arası kültür alışverişi ile farklı kişilerle tanışma ve kaynaşmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen gençlik kampları başvuruları başladı. Melike Aslı Arslan