Yozgatlı gençlerin de ilgisini çekecek bir açıklama paylaşan Ünal, "Gelecekte dijital yeteneklerini geliştiren gençlere daha çok ihtiyaç duyulacak" dedi.

AB Proje Yönetimi Okulu Kurucusu Gökhan Turgut Ünal, geleceğin meslekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekânın hemen her sektörde dönüşüme yol açtığını vurgulayan Ünal, insan kaynaklar ve kariyer stratejilerinin bu dönüşüme uyarlanması gerektiğini ifade etti. Yapay zekâ ile bağlantılı yeni mesleklerin ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Gökhan Turgut Ünal, "Yapay zeka iş dünyasına hâkim olmaya başladı. Gençlerin bunu dikkate alarak kariyer planları yapması lazım" dedi.

"GENÇLER MESLEK SEÇİMİNDE ZORLANIYOR"

Ünal, şöyle devam etti: "Türkiye’deki gençlerin başka ülkelere göç etmesinin temelinde kariyer kaygısı bulunuyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki nitelikli eğitim ve iş imkânları gençlerin ilgisini çekiyor. Bunda yapay zekânın da etkisi var. İş dünyasındaki hâkimiyetini arttıran yapay zekâ, Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı."

"Yapay zekâ ile birlikte bazı meslekler yok olmaya yüz tuttu. Bu sebeple gençler meslek seçiminde zorlanıyor" diyen Gökhan Turgut Ünal, şu bilgileri paylaştı: "Teknoloji ve dijital dünya ile bağlantılı mesleklerde gelecekte ciddi bir istihdam açığı olacağı öngörülüyor. Bu sebeple gelecekte dijital yeteneklerini geliştiren gençlere daha çok ihtiyaç duyulacak."

"ÇOK FAZLA İHTİYAÇ OLACAK"

Gelecekte yapay zekâ mühendislerine çok fazla ihtiyaç olacağını ifade eden Ünal, "Sürdürülebilirliğin gün geçtikçe kritik hale gelmesi, çevre ve iklim değişikliği uzmanlarına duyulan ihtiyacı daha da arttırıyor. Yine teknolojiyle hayatımıza giren mesleklerden e-spor oyunculuğuna da talep artıyor. Dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup, takımlar kurarak spor müsabakaları yaptığı e-spor, hem fiziksel hem zihinsel çaba ve beceri gerektiren bir meslek dalı olarak popülerliğini sürdürecektir. Metaverse dünyası da farklı sektörlerden şirketlerin ana faaliyet alanına dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"DUYGU VE ÖNSEZİ GEREKTİREN MESLEKLERİ YOK EDEMEZ"

Gökhan Turgut Ünal, yapay zekânın rutin işlerde çalışanlar için büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapay zekâ, her ne kadar birçok mesleğin geleceğini dönüştürse de insanların duygu, önsezi ve organizasyon yeteneklerinin ön plana çıktığı işlerde çok fazla etki gösteremiyor. Örneğin; insan kaynakları ya da öğretmenlik gibi mesleklerde yapay zekânın sınırlı etkisi olabilir. Bugün her ne kadar çevrimiçi eğitimler yaygınlaşsa da, insan etkileşimi hiçbir zaman değer kaybetmeyecek. Dolayısıyla gençlerin bunları öngörerek kendilerini ilgi alanlarına göre yetiştirmeleri gerekiyor."

Ünal, AB Proje Yönetimi Okulu olarak geleceğini farklı ülkelerde kurmak isteyen gençlere profesyonel bir ekiple hizmet verdiklerini belirterek, "Yapay zekâ gibi teknolojilerin geleceği şekillendirdiği bilinci ile gençlere rehberlik ediyoruz. 18-30 yaş arasındaki gençlere yurt dışındaki fırsatlar, projeler, burs, iş ve staj ilanları konusunda hizmet sunuyoruz" sözlerini kaydetti. İHA