Yozgat Çamlık Milli Park’ta verilen eğitime birçok genç katılım sağladı.

Verilen eğitim ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kururlu Başkanı Halil Uğuz, “Oryantiring ‘Doğanın İçinde Zeka Sporu’ bu oyun gençlere çok iyi geldi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda Oryantiring Eğitmenleri Abdullah Ceylan ve Ahmet Akkaya tarafından Oryantiring eğitimi verildi. Eğitime toplamda 50 genç katılım sağladı. Gençlerimiz zaman ve harita okuma becerisine dayalı bu oyunu oynarken çok büyük keyif aldı. Tüm dünyada keyifle oynanan oryantiringi gençlerimiz ilk kez oynadı. Zaman zaman strese giren gençler, zaman zaman yoruldu ve bazen de kayboldular. Katkılarından dolayı Abdullah Ceylan ve Ahmet Akkaya hocalarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir