Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yozgatlı gençleri de yakından ilgilendiren genç çiftçilere ve bu alana ilgisi olan gençlere yönelik Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay’da düzenlenecek ve oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampına katılım için başvuruların başladığını duyurdu.

Son başvuru tarihi 30 Ağustos olan kampın, 18-23 yaş arasındaki tüm gençlere açık olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Geleceğin tarım sistemlerini öğretmek ve kariyer imkânlarını anlamak için atölye ve gezilerle dolu kampımıza bu alana ilgi duyan tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençleri ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusuna her alanda desteklediğini vurgulayan Bakan Bak, “Bu yazı her anlamda dolu dolu geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gençlik Kamplarımız, Gençlik Yaz Okullarımız ve Seyahatsever projelerimizle gençlerimizi keyifli, huzurlu ve aynı zamanda eğitsel pek çok etkinlikle buluşturduk. Yeni eğitim ve öğretim yılına doğru da yeni projelerimizin müjdelerini vermeye başlıyoruz. Yaz tatilinin hemen ardından tematik kamplarımız, kişisel gelişim etkinliklerimiz ve kariyer yolculuğunu destekleyen programlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Genç çiftçilere ve tarım sektörüne ilgisi olan gençlere yönelik Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı düzenlediklerini belirten Bakan Bak, şunları söyledi: “Gençlerin tarım sektörüne ilgisini artırmak, genç çiftçilerin yenilikleri takip etmesini sağlamak ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştirmeye katkıda bulunmak için oldukça detaylı planlanmış bir içerik oluşturduk. Kampta sürdürülebilir tarımın temel ilkeleri, tarım ekonomisinin dinamikleri, tarım sektöründe kariyer imkanları, tarımda teknolojik gelişmeler ve yenilikçi çözümlerle ilgili eğitim, atölye ve geziler olacak. Yıl içerisinde de gençlere tarımda kariyer fırsatlarının ve genç çiftçilere modern tarım tekniklerinin anlatılacağı programlar devam edecek.”

KAMPTA TEORİK EĞİTİMLERİN YANINDA, TARLA ÇALIŞMALARI, SERALARDA İNCELEMELER DE YAPILACAK

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı’nda 18-30 Eylül tarihleri arasında iki dönem halinde yapılacak ve gruplar halinde devam edecek.

Kampta teorik eğitimlerin yanında, tarla çalışmaları, seralarda incelemeler ve geziler yapılarak son gelişmeler yerinde gözlemlenebilecek.

Program kapsamında “Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler, Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu, Tarım ve Toplum” başlıklarında eğitimler düzenlenecek.

Başvuruları 23- 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı’na ilişkin detaylar www.genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.