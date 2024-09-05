Köksallar, bu anlamlı vakıf aracılığıyla üniversite öğrencilerine destek olmayı hedefliyor.

Merhum Osman Köksal'ın, gençlerin eğitim hayatlarına katkıda bulunma arzusunu hayata geçiren vakıf, bu yıl 100 öğrenciye burs imkânı sunacak.

BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Osman Köksal Eğitim Vakfı, 2024-2025 akademik yılı için burs başvurularını kabul etmeye başladı.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak sağlanacak bu burslar, öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyor. Burs başvuruları, 14 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, titizlikle değerlendirildikten sonra, seçilen 100 öğrenciye eğitim dönemi boyunca her ay düzenli olarak burs verilecek.

Bu burslar, gençlerin eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, Türkiye’nin geleceği olan üniversiteli gençlere bir motivasyon kaynağı olmayı da amaçlıyor.

KÖKSALLAR’DAN ANLAMLI BİR ADIM

Köksallar Mobilya olarak, merhum Osman Köksal’ın hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gökhan Köksal, “Bu vakıf, gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla kuruluyor. Osman Köksal’ın en büyük hayali olan gençlere destek olma vizyonunu, Osman Köksal Eğitim Vakfı ile devam ettireceğiz. Amacımız, ülkemizin geleceği olan gençlerimize katkı sağlamak ve onları daha iyi bir gelecek için motive etmektir” şeklinde konuştu.

Köksal, vakfın öğrencilere sadece maddi destek sağlamayı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da onları geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Bu kapsamda, vakıf aracılığıyla düzenlenecek çeşitli kültürel etkinlikler, seminerler ve eğitim programlarıyla gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunulacak. “Amacımız, burs alan öğrencilerimizin sadece başarılı bireyler değil, aynı zamanda topluma faydalı, donanımlı ve nitelikli insanlar olarak yetişmelerini sağlamaktır” şeklinde ekledi.

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, detaylı bilgiye ve başvuru formuna “@koksallarmobilya” Instagram sayfası üzerinden ulaşabilirler.