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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum illerinde yaşayan 15-29 yaş arasındaki gençlere büyük bir fırsat sunuyor. Üniversite, bu gençlere mesleki eğitim olanakları ve aylık 300 euro maaş imkanı sunarak kariyerlerine destek oluyor. Başvurular 3 Kasım'a kadar kabul edilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin mali destekleriyle hayata geçirilen bu program, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerinde ikamet eden ve eğitim programına ya da işe katılmayan 60 genci hedefliyor. Program kapsamında katılımcılara bilgisayar destekli tasarım ve üretim, endüstriyel otomasyon sistemleri ve yenilenebilir enerji alanlarında mesleki eğitimler verilecek.

Başvuruların 3 Kasım tarihine kadar online olarak yapılması gerekiyor. Seçilen kursiyerler, Aralık ayında eğitimlere başlayacaklar ve her gün 10 euro harçlık alacaklar. Ayrıca, proje paydaşları başarılı olan kursiyerleri kendi fabrikalarında istihdam etme imkanı da sunacaklar. Başvuru yapacak adaylardan, nüfus cüzdanı, ikamet belgesi ve mezuniyet belgelerini sisteme yüklemeleri isteniyor.

Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin NEET Pro internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz. Gençler için bu fırsatın, kariyerlerinde önemli bir adım olabileceği vurgulanıyor.