Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulunun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Kulübünün 29. başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir. Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir." denildi.
Mehmet Kaya Kimdir?
Mehmet Kaya, Gençlerbirliği’nde daha önce TFF İlişkilerinden Sorumlu Asbaşkan olarak görev yapıyordu.
Kaya aynı zamanda kulübe ticari destek sağlayan bir isim olarak tanınıyor.
Sahibi olduğu Kaya Filo’nun iştiraki Car Partner, kulübe otobüs tahsisi ve ulaşım desteği veriyor.
İş dünyasındaki tecrübesiyle yeni dönemde kulübün mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.