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Yozgat'ta bekarlık dönemine veda etmek isteyen gençler için müjdeli bir haber geldi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, yasalaşarak hayata geçti. Bu kapsamda, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik sunulan destekler arasında 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi imkanı da bulunuyor.

AİLE VE GENÇLİK FONU KURULUYOR

Kabul edilen kanun teklifi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun kaynakları, petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si ile çeşitli kaynaklardan oluşacak. Bu fon, gençlerin evlilik süreçlerine destek olmak ve kredi imkanları sunmak amacıyla hayata geçiriliyor.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Fon kapsamında yeni evlenecek gençlere sağlanacak en dikkat çekici destek, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz 150 bin TL kredi olacak. Bu kredi, genç çiftlerin ev kurma sürecinde finansal destek sağlamayı hedefliyor. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği uygulama, özellikle deprem bölgesinde yaşayan gençler için öncelikli olarak başlatılacak.

FON YÖNETİM KURULU VE ŞEFFAFLIK

Fonun yönetimi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında olacak ve beş kişiden oluşacak. Yönetim kurulu, fonun kaynak aktarımını yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyerek yönlendirecek. Fon'a ait mali veriler, düzenli olarak altı aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu destekleme programı, gençlerin evlilik hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlarken, aynı zamanda bölge ekonomisine de canlılık kazandırmayı hedefliyor.