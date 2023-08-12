Gençler kampa uğurlandı

Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlenen “Gençlik Kampları” kapsamında Yozgatlı gençler Kocaeli Kefken Gençlik Kampı’na kampına gidiyor.

Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Yozgat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen “Gençlik Kampları” kapsamında gençler Kocaeli Kefken Gençlik Kampı’na gönderildi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “Gençlerimizi Bir Kardeşlik İklimi’nin oluştuğu Kocaeli Kefken Gençlik Kampı’na uğurladık” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan