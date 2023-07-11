Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz okuyan, araştıran, analitik düşünen, sporu seven gençler için bu yaz dolu dolu geçecek bir program hazırladıklarını söyledi.

Ruhi Kılıçkıran’ın adı verilen programa tüm gençleri davet eden Başkan Şahbaz, “Gençlerimizin yaz aylarını da nitelikli geçirmeleri adına zengin içeriklere sahip bir gelişim program hazırladık. Ortaöğretim teşkilatımızın koordine edeceği ve ortaöğretim düzeyindeki gençleri kapsayan programda, kültür, sanat, sosyal sorumluluk, kişisel gelişim seminerleri, kurslar, dini eğitimleri, akıl ve zeka oyunları başlıklarında içerikler gençlerle buluşacak” ifadelerini kullandı.

Gençlerin gelişimini önemsediklerini dile getiren Şahbaz, “Başta ülkemiz, daha sonda da Türk-İslam dünyası kendini geliştiren, okuyan, araştırmayı seven, kültür ve sanatı önemseyen, sporla zindeliğini koruyan vatanperver gençlerimize ihtiyaç duyuyor. Bu bilinçle genç kardeşlerimizin Şehit Ruhi Kılıçkıran Yaz Gelişim Programına katılarak çeşitli kültür sanat etkinlikleri, zeka oyunları, okula takviye dersler, kişisel gelişim kursları, spor kursları ve değerler eğitimi kapsamında yapılacak olan faaliyetlerle, tatil sürecini verimli geçirmesi ve milli manevi değerlere olan bağlılığını pekiştirmesini amaçlıyoruz. Programa katılmak isteyen gençlerimiz sosyal medya hesaplarımızdan iletişime geçebilirler” dedi. Alpaslan Demir