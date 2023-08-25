Gençlik Merkezi tarafından Yozgat Novada Alışveriş Merkezinde sergi, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlenecek. Yapılacak etkinliği duyuran Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından gençler etkinliğe davet edildi.

Gençlik Merkezince 27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 13.00’da sergi, sanatsal ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yapılacak etkinlik ile ilgili Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından şu açıklama paylaşıldı: “Sosyal medyadan sosyal meydana diyerek sergi, sanatsal ve sosyal etkinliklerle gençlerimizle bir araya geliyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz.” Melike Aslı Arslan