SORGED tarafından gençliğe armağan edilen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kapsamında Çamlık Milli Parkı'nda “Gençlik ve Doğa” yürüyüşü yapıldı.

SORGED tarafından her yıl düzenlenen Gençlik ve Doğa Yürüyüşü bu senede gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 104. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlaydık. Bu çerçevede Çamlık Milli Parkı'nda Gençlik ve Doğa yürüyüşümüze gençlerimizin katılımı oldukça yoğundu. 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaktadır” dedi.

Katılımlarından dolayı gençlere teşekkür eden Başkan Uğuz, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. İlk milli parkımız olan Yozgat Çamlık Milli Parkımızda yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 264 hektarlık alanına sahip olan Çamlık Milli Parkımız 1958 yılında milli park ilan edilmiştir. Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1982 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Kafkas Çamı (Pinus nigra Arn. Subsp. Pallasiana) denilen 400 – 500 yaşlarında Karaçam türünü barındırmaktadır. Bu çam türü Türkiye'de sadece Çamlık'ta bulunmakta ve halen tohum verebilmektedirler. Ayrıca Çamlık'ta 43 familya ve 144 cins içinde toplam 212 bitki türü yaşamakta olup, bunların içinde 30’a yakın endemik tür bulunmaktadır. Bu nedenle Yozgat Çamlığı'nda botanik turizm potansiyeli de bulunmaktadır. Bu anlamlı günde ve anlamlı yerde gerçekleştirmiş olduğumuz Gençlik ve Doğa yürüyüşümüzde bizleri yalnız bırakmayan gençlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan