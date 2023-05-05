Bakanlık tarafından hayata geçirilen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi Gençlik Spor Yozgat İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından da hayata geçirildi.

Gençleri sosyal hayata kazandırmak amacıyla çalışmalar yürüten Yozgat Gençlik Merkezi’nce “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi başlatıldı.

“SOSYAL MEDYADAN SOSYAL MEYDANA”

Proje dâhilinde ilçelerde de çalışmalar yürütülüyor. Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi tarafından da Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi yapılacak.

Paylaşılan bilgiye göre, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi 6 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00’da Çekerek Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek.

Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi ekipleri tarafından ilçedeki tüm gençler proje etkinliğine davet edildi.

GENÇLER AKTİF BİREYLERE DÖNÜŞECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya ve teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını sağlayarak hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi 81 ilde başlatılmıştı. Proje kapsamında Yozgat’ta da faaliyetler devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında kurulan stantlarda resim, ebru, hat ve tezhip sanatları, zekâ ve akıl oyunları, maket yapımı gibi el becerilerini geliştirecekleri ve deneyimleyebilecekleri çeşitli sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sportif faaliyetler, sokak oyunları ve gönüllülük faaliyetleri de yer alıyor.

Her yaştan insanın katıldığı etkinliklerde il müdürlüklerince sosyal medya bağımlılığına dikkat çekilerek, gençlerin meydanlara çekilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor.

İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleşen projede gençlik liderleri, kamp liderleri, antrenörler ve gönüllü liderler gençlerin sosyalleşmesi ve keyifli zaman geçirmesi için çalışılıyor. Melike Aslı Arslan