SORGED hazırladığı projelerle gençleri Avrupa’ya göndermeye devam ediyor. 9 yılda 500'ün üzerinde genci ücretsiz olarak Avrupa'ya gönderen SORGED, 6 genci daha Avrupa’ya yolcu etti.

Gençleri Yozgat'ın ötesine taşımaya devam ettiklerini söyleyen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, konu ile alakalı açıklamada bulundu.

Başkan Uğuz, “Derneğimiz, hazırladığı projeleriyle gençleri Yozgat'ın ötesine taşımaya, Avrupa'nın açılan kapısı olmaya devam ediyor. 6 gencimizi daha 30 gün süreyle gönüllülük yapmak üzere İtalya'ya gönderdik. 9 yılda 500'ün üzerinde gencimizi ücretsiz Avrupa'ya göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok gencin yurt dışına çıkması, yeni ufuklar, yeni bilgiler, ilim, irfan sahibi olması için çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yerel, ulusal ve uluslararası, iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz” dedi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hakkında da bilgi veren Uğuz, “Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan