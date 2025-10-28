Etkinlik, dernek üyeleri ve gençlerin bir araya gelerek dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmesine vesile oldu.

Dernek Başkanı Yasin Murat, etkinlikte gençlerin bir araya gelerek gönül bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Başkan Murat, ayrıca onur konuğu Satılmış Şahin’e değerli katılımı ve desteği için teşekkür etti.

Başkan Murat, “Yeni dönemimizde, gençliğin enerjisiyle daha güçlü, üretken ve aktif bir Genç Yozgatlılar topluluğu için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murat, yeni dönemde gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim alanında daha fazla aktif rol almasını sağlayacak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Murat, gençlerin topluma katkı sağlaması, liderlik becerilerini geliştirmesi ve sosyal sorumluluk bilincini artırması için eğitim, seminer ve buluşmaların düzenlenmeye devam edeceğini duyurdu.

Gençlerin enerjisini toplum yararına yönlendirecek çalışmaların önemine dikkat çeken Murat, “Gençlerimizin motivasyonu ve dinamizmi, sadece derneğimiz için değil, Yozgat ve ülkemiz için de değerli bir potansiyeldir. Bu nedenle yeni dönemde daha fazla proje ve faaliyetle gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca gençler, dernek çatısı altında farklı fikir ve projelerini paylaşma imkânı buldu. Katılımcılar arasında karşılıklı tecrübelerin aktarılması, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması da yapıldı.