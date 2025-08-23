Yozgat’ta futbol altyapısında yer alan genç sporculara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

İl Vaizi Fatih Özdoğan, altyapıda top koşturan sporcularla bir araya gelerek Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek ahlakını anlattı.

Programda konuşan İl Vaizi Fatih Özdoğan, gençlerin yalnızca fiziksel olarak değil, ruhen ve ahlaken de güçlü bireyler olmalarının önemine vurgu yaptı.

Özdoğan, dürüstlük, merhamet, adalet ve sabır gibi değerlerin bir Müslümanın hayatında vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, “Sporun centilmenlik ruhuyla birleştiğinde gençlerimizin hem sahada hem de hayatın her alanında başarılı ve örnek bireyler olacaklarına inanıyoruz” dedi.

İl Vaizi Özdoğan, “Efendimiz, ‘Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim’ buyuruyor. Dolayısıyla sporun da hayatın da özü ahlaklı olmaktır. Bunu başardığımızda gerçek anlamda kazanan biz oluruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan sporcular ise manevi değerlerin sporla buluşturulmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

Sporcular, sadece saha içindeki başarıya değil, aynı zamanda hayatın her alanında örnek bir birey olmaya yönlendirildiklerini söyledi.