Özellikle “Çıkar Biri Karşıma” adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı, özgün tarzı ve güçlü söz yazımıyla yeni nesil rap müziğin önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi.

Poizi, müzik kariyerine hızlı bir giriş yaparak dijital platformlarda kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan genç bir rap sanatçısıdır.

Poizi Kimdir?

Kendine özgü vokal stili, sert altyapılarla birleşen lirik yapısı ve toplumsal temalara değinen şarkı sözleriyle öne çıkan Poizi, özellikle genç dinleyiciler arasında büyük ilgi görmektedir. Henüz kariyerinin başlarında olmasına rağmen ciddi bir çıkış yakalayan Poizi, Türk rap sahnesinde kendine sağlam bir yer edinmeye aday isimlerden biridir.

Poizi'nin Gerçek Adı Ne?

Poizi, sahne ismiyle bilinen bir sanatçının gerçek imi Barış Anaç'dır.

Kişisel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen rapçi, kimliğini gizli tutarak müziğiyle ön planda kalmayı amaçlamaktadır. Bu da onu, müziğiyle tanınmak isteyen sanatçılar arasında farklı bir noktaya taşıyor.

Poizi Nereli Kaç Yaşında?

Poizi’nin yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmasa da, sanatçının 20’li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. Henüz genç yaşına rağmen yakaladığı başarı, onun müzik alanında ne kadar iddialı ve üretken bir isim olduğunu gösteriyor. Resmi doğum tarihi açıklanmadığı için, hayranlarının bu konuda net bir bilgiye ulaşması şimdilik mümkün değil.

Poizi’nin memleketi ya da doğum yeriyle ilgili olarak da herhangi bir resmi bilgi kamuoyuna açıklanmış değil. Sanatçı, kişisel hayatına dair detayları paylaşmaktan kaçınarak yalnızca müziğiyle tanınmayı tercih ediyor. Bu yönüyle merak uyandıran bir profil çizen Poizi, kimliğiyle değil, ürettiği eserlerle gündeme gelmeyi sürdürüyor.