Genç Parti’nin siyasi faaliyetlerine yön veren Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, İstanbul’daki organizasyonunu genç iş insanı Uğur Toptaş’a emanet etti. Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Uğur Toptaş, yeni döneme dair heyecanını ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Toptaş, İstanbul’da başlatacağı yeni dönem çalışmalarını, “Yıkıcı değil, yapıcı politikalarla, polemik değil, çözüm üreten deneyimli bir kadroyla geliyoruz” sözleriyle duyurdu. Genç Parti’nin “Herkes İçin Zenginlik, Herkes İçin Özgürlük” sloganıyla yola çıktığını belirten Toptaş, İstanbul’daki ilk açıklamasında önemli mesajlar verdi.

Toptaş, 15 yıllık bir aradan sonra seçime girip 11. parti olarak çıkmanın başarı olarak değerlendirilmeyeceğini vurgulayarak, “Bu sonuç, Genç Parti’nin görünür siyasi faaliyeti olmadan dahi gerçek bir muhalefet adayı olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Bu belki toplumsal hafızanın oy pusulasına yansımasıdır, ama aynı zamanda mevcut siyasi atmosfere bir itirazdır. Halk, siyasete dair aradığı taze kanı bulmak istiyor. Genç Parti’nin bugüne izdüşümünü burada aramak gerekiyor” dedi.

Toptaş, Genç Parti’nin gençlerin ve evlatları için hayat mücadelesi veren anne-babaların partisi olduğunu ifade ederek, “Yurttaşlarımızı Genç Parti saflarına çağırıyorum” çağrısında bulundu. Toptaş, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Hantallaşmayı ortadan kaldırma iddiasıyla geliyoruz. Genç Parti, ülkemizden umudu kesmemeniz için yeniden ayağa kalkıyor, herkes için zenginlik, herkes için özgürlük istemek için ayağa kalkıyor. Umudun yine kendi ellerimizde olduğunu bir kez daha göstermek için kapılarını açıyor. Hem Genç Parti İstanbul İl Başkanı olarak, hem de memleketinden umudu kesmemekte inat etmiş bir genç olarak yurttaşlarımızı Genç Parti saflarına çağırıyorum. Yıkıcı değil, yapıcı politikalarla, polemik değil, çözüm üreten deneyimli bir kadroyla geliyoruz. Defalarca başardık, bir kez daha başarırız; biliyorum. Türkiye Genç Parti ile daha güzel olacak.”