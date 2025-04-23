Doğallığı ve etkileyici performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Kandemir, genç yaşına rağmen başarılı bir oyunculuk geçmişine sahip.

2 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Helin Kandemir, oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım attı. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında yayınlanan Ötesiz İnsanlar adlı TV dizisinde yaşayan Kandemir, ardından birçok başarılı yapımda rol aldı.

Helin Kandemir’in yer aldığı önemli yapımlar arasında şunlar yer alıyor:

Kollama (2010)

İnsan Aldandı (2011)

Ötesiz İnsanlar (2013)

İsimsizler (2017)

Bir Litre Gözyaşı (2018)

A Tale of Three Sisters (2019)

Doğduğun Ev Kaderindir (2019)

Hakan Muhafız (2019, Netflix)

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Özellikle Netflix yapımı “Zeytin Ağacı” ve yine dikkat çeken dizilerden biri olan “Kağıt Ev” ile büyük çıkış yakalayan Kandemir, bu projelerdeki performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Henüz 17 yaşında olan Helin Kandemir, genç yaşına rağmen güçlü oyunculuğu, içtenliği ve ekran önündeki başarısıyla kariyerine emin adımlarla devam ediyor.