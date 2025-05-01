Genç Memur-Sen tarafından organize edilen ve Türkiye’nin dört bir yanından genç kamu görevlileri ile sivil toplum gönüllülerini bir araya getiren “Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması” 1 Mayıs Perşembe günü Ankara’da başladı.

1-3 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, gençlerin kamu yönetimine dair görüş ve önerilerini paylaşmaları, alanında uzman isimlerle doğrudan temas kurarak bilgi ve tecrübe kazanmaları hedefleniyor.

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, buluşmanın açılışında yaptığı açıklamada, organizasyonun genç kamu görevlilerinin enerjisini, vizyonunu ve fikirlerini ortak bir zeminde buluşturmayı amaçladığını belirterek şunları kaydetti: "Türkiye'nin 81 ilinden gelen genç kamu görevlilerini, sivil toplum ve arama kurtarma gönüllülerimizi aynı çatı altında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu buluşma sadece bir tanışma etkinliği değil; genç kamu çalışanlarımızın bilgi, birikim ve görüşlerini paylaşacakları; ülkemizin geleceğinde aktif roller üstlenecekleri bir vizyon platformudur. Aynı zamanda afet farkındalığı konusunda da duyarlılığı artırmak istiyoruz. Bu kapsamda, Memur-Sen Arama Kurtarma ekibimizle birlikte 'Afete Hazır Türkiye' sloganıyla gençlerimize afet ve deprem bilincini taşımayı amaçlıyoruz."

KİTAP LANSMANI VE ADEM TÜRKİYE BULUŞMASI

Etkinliğin ilk günü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit’in katılımıyla önemli bir lansman programına sahne oldu. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan editörlüğünde hazırlanan, düşünce dünyasının önemli isimlerinden Nurettin Topçu'nun fikir dünyasını ele alan “İrade – İsyan – Ahlak: Nurettin Topçu” isimli eser kamuoyuna tanıtıldı.

Aynı gün akşam saatlerinde ise üniversite topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilen ADEM Türkiye Buluşması ile ilk gün programı tamamlandı.

GENÇLER, BAKANLAR VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞUYOR

Etkinliğin ikinci günü olan 2 Mayıs Cuma sabahında, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Öğle saatlerinde, Cuma namazının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle “Gençlik ve Aile Akademisi” ödül töreni düzenlendi.

Öğleden sonra programları kapsamında ise saat 16.00’da Eğitimci-Yazar Er. Ömer Demirbağ tarafından “Gençlik Üzerine Söyleşi” gerçekleştirildi. Ardından saat 17.30’da ise “Genç Perspektiften Toplu Sözleşme ve Kamu Personel Sistemi” başlıklı eğitim programında, kamu çalışanlarının hakları, teklif süreçleri ve hak arama yolları ele alındı.

Akşam oturumlarında 12. İl Temsilcileri Toplantısı düzenlenirken, ardından gerçekleştirilen konser ve müzik dinletisiyle gün sona erdi.

BULUŞMA 3 MAYIS’TA SONA ERİYOR

Genç Memur-Sen Türkiye Buluşması, 3 Mayıs Cumartesi günü yapılacak kapanış programıyla sona erecek. Üç gün sürecek etkinlik boyunca genç kamu görevlileri, kamu yönetiminde daha etkin ve katılımcı bir anlayışın yerleşmesi için görüş alışverişinde bulunacak.