Acı olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde, Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü bölgede yaşandı. Alınan bilgilere göre, bölgede jetski kullanan vatandaşlar, falezlerin üst kısmından bir kişinin denize düştüğünü fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa Sürede Cansız Bedene Ulaşıldı