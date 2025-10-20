Genç Kazankayalılar Derneği, üyelerinin düğün ve sünnet törenlerine katıldı.

Genç Kazankayalılar Derneği, üyelerinin özel günlerinde yanında olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.

Dernek, üyelerinin düğün ve asker kınası törenlerine katılarak Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Son olarak dernek üyelerinden Hacıahmet Bozkurt’un oğlu Burak’ın düğünü ve Sezer Karakaş’ın oğlu Emrah’ın sünnet törenine katılım sağlandı.

Dernek yönetimi, törende çift ve aileleriyle bir araya gelerek mutluluk dileklerini iletti. Açıklamada, “Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diler, sünnet olan çocuğumuzun da Allah damatlığını göstermesini nasip etsin” ifadelerine yer verildi.

Dernek yetkilileri, üyelerle dayanışmayı güçlendirmek ve toplumsal birlikteliği artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, hediyelerin yalnızca dernek üyelerine verildiği hatırlatılarak, “Üye olmayan köylülerimizi, genç yaşlı demeden derneğimize üye olmaya davet ediyoruz” denildi.