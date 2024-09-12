İlahiyat mezunu 24 yaşındaki Hilal Sarıalan, girişimcilik ruhunu hayalleriyle buluşturdu. Sarıalan, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı fonundan karşılanan yüzde 75 hibenin yanı sıra Türkiye bütçesinden oluşan yüzde 25 hibeden yararlanarak Çayıralan ilçesine 20 yataklı otel açtı.

Genç kadın girişimci tarafından açılan otel hem turizme hizmet veriyor hem de istihdama katkı sağlıyor. 20 yatak kapasiteli otel, ilçede tek olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan genç kadın girişimcinin oteli gurbetçi vatandaşlar başta olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

"OTEL BİZE İSTİHDAM OLUŞTURDU"

Otel çalışanlarından Keziban Özdemir, "Çayıralan ilçemizde iş imkanları kısıtlı olduğu için ilçemize ilk defa otel açıldı. Bu otel sayesinde bize de bir istihdam kapısı açıldı. Ekmeğimi burada çalışarak kazanıyorum ve çok mutluyum" dedi.

Çalışanlardan Hüsniye Coşkun ise, "İlçemize böyle bir otel açıldığı için çok mutluyum. Bize de bir iş kapısı oldu, burada çalışmaktan çok memnunuz. Daha önce işsizdik iş bulamıyorduk" şeklinde konuştu.

“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Genç bir girişimci olarak mezun olduktan sonra hayallerini gerçekleştirmek için hamlede bulunduğunu belirten Hilal Sarıalan, devlet desteğinden yararlanarak ilçesine butik otel kazandırdığını söyledi. Mezun olduktan sonra genç yaşta işe atılmak istediğini ve bu doğrultuda proje hazırlayıp devlet desteğinden yararlanarak butik otel açmaya karar verdiğini ifade eden genç girişimci Sarıalan, “Genç bir girişimci olarak genç yaşta işe atılmak istiyordum. Bunun için de bazı hayallerim vardı. Öncelikle ilçemizde ihtiyaç olan bir alanda ilerlemek ve otel açmak istiyordum. İlçemizde hiç otel yoktu. Biz de bu konuda araştırmalar yaptık. TKDK'nin Turizm kalkınma kolundan yararlanarak genç girişimci desteği alıp otelimizi açtık. Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aldığımız desteğin yüzde 75'ini Avrupa Birliğinden yüzde 25'ini de Türkiye Cumhuriyeti katkısından aldık. İlçemize 20 yatak kapasiteli otel açtık. Gerek iş imkanı gerekse otel ihtiyacının karşılanmasıyla da büyük bir takdir ve ilgi gördük. Otelimiz yeni açılmasına rağmen gerek il içi gerekse gurbetçi vatandaşlardan fazlaca ilgi görüyor” dedi.