Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Çaykur Rizespor karşılaşması için yola çıktı. Genç Fenerbahçeliler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “Aşkımızı anlatmaya geldik! Fenerbahçemiz’i, Ç.Rizespor deplasmanında yalnız bırakmamak üzere Rize yolundayız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun üniversite temsilciliği olan UNIGFB taraftar grubu da karşılaşma için yollarda. Grubun sosyal medyasından yapılan paylaşımda; “Düştük yine yolllarına, sevdamızı haykırmaya! Fenerbahçemizi Rizespor deplasmanında yalnız bırakmamak için Rize yolundayız” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE’YE RİZE’DE YOĞUN İLGİ

Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye gelen Fenerbahçe kafilesine, taraftarların yoğun ilgisi vardı. Sarı-lacivertli takımı Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Ardından Fenerbahçe kafilesi konaklayacağı otele geçti.

KARADENİZ BÖLGESİ TAM KADRO

Karşılaşma için İstanbul’dan yola çıkacak olan Genç Fenerbahçeliler’in yanında, Karadeniz’de bulunan temsilciliklerden de maça yoğun ilgi vardı. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan GFB ve UNIGFB temsilcilikleri de takımını yalnız bırakmamak için yola çıktı.