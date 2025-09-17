25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

25 yaşındaki Mustafa Yiğit Ü., annesi tarafından evinde ölü bulundu. Olaydan sonra polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek

Uşak’ta bir genç, annesi tarafından evinde ölü halde bulundu. Acı olay, Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak üzerindeki iki katlı evin ikinci katında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan anne Elvan Ü. (45), 25 yaşındaki oğlu Mustafa Yiğit Ü.’yü hareketsiz şekilde buldu. Annenin durumu fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin uyguladığı incelemede Mustafa Yiğit Ü.’nün yaşamını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise evde olay yeri incelemesi gerçekleştirdi.

Hayatını yitiren gencin cenazesi, uygulanan ilk incelemeden sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği bildirildi.

Genç yaşta hayatını yitiren Mustafa Yiğit Ü.’nün ölümü mahallede büyük hüzne neden oldu. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.