Üniversiteden yeni mezun olan ve Düzce’de iş hayatına başlayan 29 yaşındaki G.E., evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, üniversiteden mezun olup Düzce’de çalışmaya başlayan G.E. (29), Konuralp’deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı incelemenin ardından G.E.’nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu bildirildi. Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.