Dr. İrem Tombaloğlu’nun kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Dr. İrem Tombaloğlu kimdir? Dr. İrem Tombaloğlu neden öldü? İşte detaylar…

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan doktor olarak görev yapan Dr. İrem Tombaloğlu, yaşamını yitirdi.

Genç yaşta gelen bu beklenmedik kayıp, üniversite camiasında ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Dr. İrem Tombaloğlu'nun cenazesi, Cuma namazına müteakip İzmit Fevziye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Meslektaşları ve sevenleri, onun anısına camide bir araya gelerek son görevlerini yerine getirecek.

Dr. Tombaloğlu'nun vefatı, sağlık camiasında da derin bir üzüntüyle karşılandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışkanlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan genç doktorun ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.