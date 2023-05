Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada İmam Hatip Okulu öğrencileri ezan okuyarak hünerlerini sergiledi.

Bilal Şahin Camii’nde yapılan İmam Hatip Okulları Arası Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına 10 ilden öğrenci katıldı.

Yozgat, Hatay, Adana, Kırşehir, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde ve Osmaniye illerinden öğrencilerin katıldığı yarışmada birbirinden güzel sesli genç bülbüller ezan okudular.

“EZAN ALLAH’IN ADININ EN GÜZEL TEMSİLİDİR”

Yapılan değerlendirmenin aslında faaliyetin ta kendisi olduğunu söyleyerek yarışma öncesinde bir açıklamada bulunan İl Müftüsü Ali Gülden, “Ankara’dan ve diğer şehirlerden ilimize teşrif bulunan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Öğrencilerimizin her birine başarılar diliyorum. İnşallah en güzel performansı sergilerler. Burada yapacağımız değerlendirme aslında faaliyetin kendisidir. Allah’ın adının ve sedasının semada en güzel temsilini ortaya koymak adına yapılan bir yarışmadır. Şunu biliyoruz ki İslam’a girişler Kur-an ’dan beslendiği kadar ezandan da beslenmiştir. İyi ezan okumalar, güzel sesle Rabbimizin isminin, kelime-i şahadetlerimizin minarelerimizden okunması birçok kişinin de Müslüman olmasına da vesile olmuştur. Bugün genç Bilaller diye isimlendirilen yarışmacılarımız ile Bilal Şahin Külliyesi ve Cami’sinde Bilal Şahin Beyefendinin de izzet ve ikramları ile beraber burada güzel bir yarışma icra edeceğiz. Cenab-ı Hak bu genç kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında bu sedalarını en gür şekilde, bulundukları yerlerdeki insanlara ulaştırabilmeyi, insanların kalplerini İslam’a yakınlaştırıp Müslüman olmalarına da vesile olmasını Rabbim nasip etsin. 5 kişilik jüri üyemiz bulunuyor. Her birimiz ezan okuyanları dinleyeceğiz. Belki bizim kalbimizde, kulağımıza gelen seste birincilerimiz, ikincilerimiz farklı olabilir. Kalanların tamamı dördüncü olacak. Burada tabi bir jüri değerlendirmesi olacak. Yarışma öncesinde bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bir ölçüm yapacağız. Sizin kafanızdaki birinci ile buradaki 5 kişinin puanı birincisi örtüşmediğinde farklı bir noktadan bakacağız. Olaya bu noktadan bakmanızı istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

“TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BİRİNCİ”

Yarışmanın illerin arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlendiğini söyleyen Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Ezan bizim için her haliyle çok anlamlıdır. Ezan namaza ve kurtuluşa çağrıdır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kıyamete kadar sürecek davasının, İslam dininin temel taşlarının hiç susmayan sesidir. Bu nedenle de ilk ezanın bir köle olan aynı zamanda siyahi bir rengi olan Bilal Habeşi’ye okutturulması da insanlığa ciddi bir ders, ciddi anlamlar taşıyan manidar bir meseledir. Bu vesileyle yolundan ilerlediğimiz Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) salat ve selam ediyor, Bilal-i Habeşi’yi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bugün burada çocuklarımızın yarışmasından ziyade; onların kaynaşmasını ve kardeşlik duygularının pekişmesi, geleceğe dönük olarak bu kardeşlik duyguları içerisinde ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunlara daha güzel çözümler bulunması derdindeyiz. Yarışmanın Yozgat’ta düzenlenmesi için takdir buyuran Din Öğretimleri Genel Müdürlüğümüze, Din Öğretimden tefsirci olarak gelen kardeş hocamıza yine aynı şekilde bu süreç içerisinde her türlü fedakârlığı gösteren Din Öğretimi Şubesine bakan arkadaşımıza, müdürümüze, ilgili birimimize, Seçici Kurulumuza, diğer illerden gelen misafirlerimize ve emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm öğrencilerimizi birinci ilan ederek yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu bir yarışmadan ziyade illerin arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenleniyor. Çocuklarımızın gelişimine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu birincisi olmayan bir yarışma. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“YARIŞMA DÖRT ANA DALDA YAPILIYOR”

Yarışma hakkında bilgi veren Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Kani Ayvaz, “Bu yarışma sistemini organize ediyorum. Bu yarışmamız dört ana dalda yapılıyor. Birisin ezan yarışması, diğerleri Kur’an-ı Kerim, hutbe ve hafızlık. Türkiye’yi on bölgeye ayırdık. Bu bölgedeki illerdeki okullardan başlayarak il içindeki birinciler sonra il dışı bölge finallerindeki birinciler sonra o on bölgenin finallerinde nihayete erdikten sonra Türkiye finaline çıkıyoruz. Finalleri Türkiye’nin 4 yerinde yapıyoruz. Bu sene Zonguldak Alatlı’da, Kütahya Tavşanlı’da, Ankara’da ve Ayasofya’da finaller yapılacak. Finallerde her yıl Ayasofya sabit kalacak ama diğer illere her yıl başkasında olacak şekilde dağıtıyoruz. On bölgedeki on il kendi içerisinde de her yıl yer değiştiriyor. Mesela ezan yarışması bu yıl Yozgat’taysa seneye Nevşehir’de olacak. Bu yarışmalar İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında yaptığımız ve çok önemsediğimiz yarışmalardır” ifadelerini kullandı.

“GENÇ BİLALLERİMİZ EZAN TİLAVET EDECEK”

Yarışmanın Hatay’da yapılacağını ama deprem nedeniyle burada yapılmaya karar verildiğini söyleyen Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, şu açıklamayı yaptı; “Biz daha önce ikinci bölgede yarışmıştık bu sene ilk defa bölgede yarışıyoruz. Altıncı bölgede bu yarışma aslında Hatay’da yapılacaktı. Deprem nedeniyle yapılamadı. 6 Şubatta yaşadığımız büyük felaketi hepimizi derinden hissettik. Biz de burada yüreğimizde hissettik. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlara şifalar, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Birçok kez söylenen cümleyi bir kez daha söyleyeyim. Biz burada sıcak yataklarımızda yatmaya utandık, biz burada soframızda sıcak çorbamızı içerken utandık. Rabbim bir daha böyle felaketler göstermesin. Genç Bilallerimiz burada ezan tilavet edecekler. Onların coşkusuyla, ezanın coşkusuyla bu acımızın üzerini örteceğiz diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah ev sahipliğimizden memnun olursunuz ve size Yozgat’tan güzel anılarla yolcu ederiz.” Melike Aslı Arslan