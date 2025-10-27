Bir akaryakıt istasyonu içerisinde faaliyet gösteren iş yerinde çalışan 31 yaşındaki bir şahıs, başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan genç, olay anında yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan iş yerinde saat 16.30 civarlarında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, silah sesi üzerine A.İ.'nın (31) bulunduğu alana giden iş yeri çalışanları şahsı başından silahla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.