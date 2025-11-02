Google AI Studio’da ürün lideri olan Logan Kilpatrick geçtiğimiz gün X’teki profilinde küçük ancak dikkat çekici bir değişiklik yaptı. Logan profilindeki “My views!” ifadesini “My vi3ws!” olarak değiştirdi. Bir kullanıcıya cevap verirken de “3” rakamını vurgulayarak yazdı.



Ancak kısa süre sonra profilindeki ifadeyi tekrar eski haline çevirdi. Birçok kişi Gemini 3’ün tanıtılmasına az süre kaldığını ve Logan Kilpatrick’in de ortalığı biraz hareketlendirmek için böyle bir yola başvurduğunu belirtiyor.

Gemini 3 bu sene kesin olarak geliyor. Google CEO’su Sundar Pichai, Dreamforce 2025’teki konuşmasında bunu resmen doğruladı. Asıl soru şu: Gemini 3 kasım’da mı yoksa aralık’ta mı tanıtılacak?

Teknoloji ve bilimsel konularda haberler paylaşan Alex Heath’e göre çıkış tarihi aralık. Ancak sektör kaynakları ise Google’ın işi daha fazla uzatmak istemediğini ve kasım ayında resmi tanıtımı yapacağını iddia ediyor.

Gemini 3, metin, görsel ve video üretimini tek potada eriten çok modlu yapısıyla öne çıkacak. Kodlama tarafında da daha uzun bağlamları anlayabilen, hataları daha az ve anlatımı daha doğal hale getiren yeni bir mimari kullanacak.

Kulislerde konuşulan bir başka detay da Gemini 3’ün “agentic” yani kendi başına görev yürütebilen yapay zeka ajanlarına temel oluşturacağı yönünde. Özellikle Chrome tarafında denenmekte olan “contextual tasks” özelliğiyle birleştiğinde, kullanıcıların tarayıcı içinden günlük işlerini yönetebileceği bir dönemin kapısı aralanabilir.