Daha önce buğday ve arpa üretimi yaptığı 10 dönümlük arazisini 2017 yılında badem bahçesine çeviren Erol, 2020'de 300 kilogram hasat aldığı arazisinden bu yıl 2 ton badem bekliyor.

Erol, arazisinin sulama maliyetlerinin yüksek olması ve kıraç olmasından ötürü hububat üretiminden istediği verimi elde edemedi.

Alternatif bir çözüm arayışına giren Erol, 2017 yılında arazisine 600 badem fidanı dikerek yeni bir tarım stratejisi geliştirdi. İlk yıllarında verim düşük olsa da, badem bahçesinin her geçen yıl daha fazla ürün vermesiyle birlikte Erol, 2020 yılında 300 kilogram badem hasat etti.

Bu yıl ise verim beklentisi büyük ölçüde arttı ve 2 ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

Seyit Erol, badem bahçesinin kurulumu ve bakımının zahmetli olduğunu ancak elde ettiği gelirin kıraç arazideki hububat tarımına göre çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Erol, "Köyümde çiftçilik yapıyorum ve 2017 yılında badem bahçesi kurdum. 2020 yılında 300 kilogram badem aldım. Daha önce bu arazide arpa ve buğday ekiyorduk ancak verim alamıyorduk. Çorak arazi olduğu için badem dikmeye karar verdim. Şu anda 10 dönümlük alanda 600 ağaç var ve bu yıl verim oldukça yüksek. Yağışlar da iyi gidiyor, herhangi bir sorun çıkmazsa 2 tona yakın ürün almayı umuyorum" dedi.

Bahçenin bakımında yaşadığı zorluklara rağmen, Erol, badem yetiştiriciliğinden memnun olduğunu ifade etti.

Bahçenin budaması ve ilaçlamasının zahmetli olduğunu belirten Erol, "Bu işin bakım süreci oldukça zor ve maliyetli, ancak hububat tarımına göre çok daha iyi bir gelir sağlıyorum. Geçen yıl bademin kilogramını 100 liradan sattık, bu yıl fiyatlar henüz belirlenmedi ama duruma göre değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Bademin besin değerlerine dikkat çeken Erol, lif, yağ ve protein açısından zengin olan bademin sağlık faydalarını vurgulayarak, vatandaşlara her gün bir avuç badem tüketmelerini önerdi.

Erol, bademin sağlık açısından birçok fayda sağladığını ve düzenli tüketiminin sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu ifade etti.