İstek üzerine sipariş alan Yozgatlı kadınlar madımak sayesinde ev ekonomine katkı sağlıyorlar.

Yozgatlı Yasemin Genç de madımak sayesinde gelir kapısı elde eden kadınlardan biri oldu.

HAZIRLANMIŞ PAKETİ 100 LİRA

Aile ekonomisine de güzel bir katkı sağladığını söyleyen Yasemin Genç, madımak işiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Topladıkları madımağın kilosunu 50 liradan sattıklarını söyleyen Genç, madımağı kışlık dolaba hazır bir şekilde koymak isteyen alıcılara yönelik satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Genç, paketlenmiş madımağın fiyatının ise 100 lira olduğunu aktardı.

Doğadan toplanarak Yozgatlıların sofralarını süsleyen madımak, hem kadınlara gelir kapısı açıyor hem de kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor. Genç hazırladıkları ürünü daha çok çalışan kesime sattıklarını dile getirdi.

“KOLAY İŞ DEĞİL EMEK İSTİYOR”

Evlerinden sabah erken saatte araçlarla köye gittiğini ifade eden Yasemin Genç, tüm gün sabahtan akşama kadar tek tek madımak toplandıklarını, bu işin kolay olmadığını ve emek istediğini dile getirdi. Genç, sözlerine madımak işinin bütün detaylarını paylaşarak; “Toplaması gözüktüğü kadar kolay değil. Tek tek toplandığı ve her yerde olmadığı için toplaması biraz zahmetli ama nerede yetiştiğini bilirsen toplaması kolay bilmezsen dağdağ gezersin. Toplandıktan sonra halk dilinde çilingir denen aletle topraklarından ayrılır ve toplandığı gibi içerisindeki yabancı otlar, çayırlar tek tek temizlenir. Temizlendikten sonra üzerindeki tozlar gitmesi için 3 4 defa su ile yıkanır ve tozundan arındırıldıktan sonra süzgece alınır, suyu süzülür. Ben daha çok süzgeç yerine plastik kasaları kullanmayı tercih ediyorum. Suyu süzüldükten sonra kesme tahtası üzerinde satır ile ince ince doğranır. Doğrandıktan sonra tencere içerisine su ve biraz tuz koyulduktan sonra suyun kaynaması beklenir ve kaynadıktan sonra doğranan madımaklar içerisine boşaltılır” sözleriyle ifade etti.

“PAKETLENMEYE HAZIR”

Topladıkları madımakları temizleyip doğradıktan sonra, pişen madımakları şeffaf dolap poşetlerinde paketlediklerini söyleyen Genç, “Madımaklar su içerisinde 1- 2 dakika kaynadıktan sonra üzerine bulgur eklenir. Daha sonra pişmeye yakın (hemen hemen 15 20 dk ) üzerine tereyağ, sıvıyağ ve doğranmış sarımsaktan sos yapılır. Sarımsaklar hafif pembeleşinceye kadar kızartılır ve sos üzerine eklenir. Evde pastırma varsa konulabilir ama olmasa da o şekilde de yapılabilir. Pişen madımaklar şeffaf dolap poşetlerine tek kullanımlık olarak paketleme yapılır. İsteğe göre yapılmış olarak veya sadece suyla temizleyerek satıyorum. Fiyat olarak da genelde pazarda şu anda kilosu 50 lira dan, kışlık dolaba hazır konulmak için paketlenmiş olanın kilosu 100 lira dan satılmaktadır” şeklinde konuştu. Zekiye Doğan