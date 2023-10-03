Sultan tatlısı tarifi ile gelinler, yeni haftada finale doğru emin adımlar atmak için maharetlerini sergiledi. Ayrıca, efsane yarışmacı Yeşim'in yarışmaya katılmasıyla dengeler değişti. Yarışmada puanlama yapılırken, gelinler kayınvalidelere tepkilerini belli etmekten çekinmedi.

Günün Birincisi: Yeşim!

Günün en yüksek puanını alarak birinci olan gelin, efsane yarışmacı Yeşim oldu. Sultan tatlısını muhteşem bir şekilde hazırlayarak hem günün birincisi unvanını kazandı hem de çeyrek altını sahibi oldu. (Haber Merkezi)