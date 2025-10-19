71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle vurarak canına kıydı. Derin’in olaydan sonra berbere gidip tıraş olduğu ardından yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 civarlarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü’nde gerçekleşti. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Derin, eline aldığı av tüfeğiyle eski gelinine iki el ateş etti. Sırtından ve boynundan yaralanan Karakök ağır şekilde kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbar etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gönül Karakök, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası ormanlık alana kaçan Hüseyin Derin, kısa zaman sonra köy merkezindeki bir berbere giderek, “Beni tıraş et, gelinimi vurdum, teslim olacağım.” dedi.

Tıraşını olduktan sonra yoldan geçen jandarma ekibine teslim olan Derin, gözaltına alındı.

Öte yandan, üç çocuk annesi Gönül Karakök’ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak ailesiyle aynı evde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi. Hüseyin Derin’in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.