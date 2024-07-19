Türkiye'nin popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Uzun süredir programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, projeden ayrıldı ve yerine ünlü sanatçı Aslı Hünel geçti.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu başarıyla yürüttüğü süre boyunca izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ancak, sessiz bir şekilde projeden ayrılarak ekranlardan uzaklaştı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir Türk sanat müziği sanatçısıdır. Müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlamış ve genç yaşta şan dersleri almıştır. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel'in ailesi, annesi Arap, babası ise Selanik göçmenidir.

Sanatçının müzik yolculuğu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alarak devam etti. "Bambaşka" adlı albümünde yer alan parçalarla dikkat çekti ve klipler çekti. Medyada ise TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte sunduğu Günaydın Türkiye programı, 12 Eylül 2021 - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımlandı. Şu anda Show TV ile anlaşarak, 19 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah programında yer almakta.