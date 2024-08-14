Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta"nın yeni sezonu izleyicilerle buluşurken, dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Seda Polat, merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’nın 7. sezonuna katılan Seda Polat kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? Ayrıca Seda Polat’ın Instagram hesabı nedir?

GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

Seda Polat, "Gelinim Mutfakta"nın 7. sezonunda izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılardan biridir. Gaziantep kökenli olan Seda, 32 yaşındadır ve 11 yıldır evlidir. Yarışmaya, sağlık nedenleriyle ayrılan Damla ve kayınvalidesi Rabia’nın yerine katılan Seda, Gaziantepli kayınvalidesi Perihan Polat ile birlikte mücadele etmektedir. Seda Polat, hem yetenekleri hem de samimi kişiliğiyle yarışmada büyük ilgi çekmektedir. Kayınvalidesiyle birlikte programın dinamiklerini zenginleştirerek izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

"Gelinim Mutfakta", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Farklı tarifler ve heyecan dolu anların yer aldığı bu programı kaçırmamak için Kanal D'yi canlı olarak izleyebilirsiniz.