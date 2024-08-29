26 Ağustos Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programının yeni bölümü, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Programın bu haftaki bölümünde, yeni yarışmacılar İrem Tuma ve kayınvalidesi Vahide Tuma, iddialı bir giriş yaptı.

Vahide Tuma, aslen Urfa kökenli olup, eşi Adanalıdır ve yemek pişirme konusundaki yetenekleriyle tanınmaktadır. Programda, ünlülerin yemeklerini hazırlama deneyimiyle dikkat çekiyor. Kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya dahil olan 22 yaşındaki İrem Tuma, Malatyalı olup, 3 yıllık evlidir. İrem, yarışmada sergileyeceği yemeklerle rakiplerini zorlayacağını ifade ediyor.

Yarışma formatı gereği, her hafta elenen yarışmacıların yerine yeni isimler dahil ediliyor. İrem ve Vahide Tuma’nın, diğer yarışmacılarla kıyasıya bir mücadeleye girmesi bekleniyor. Programda, kayınvalidelerin puanları topladığı ve cuma günleri 10 altın bileziğin sahiplerini bulduğu sistemle, izleyicilere bol bol rekabet ve sürprizler sunulacak.