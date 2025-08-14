Göçmen kuşlar için beslenme, dinlenme, barınma ve üreme alanı sunan baraj, aynı zamanda tarımsal sulamada kullanılarak bölgedeki üretime önemli katkılar sağlıyor.

Gelingüllü Barajı, Uluslararası Ramsar Sözleşmesince benimsenen 42 tip sulak alan sınıflandırmasında yer alan yapay sulak alanlardan sayılıyor. Baraj gölleri uzun bir zaman sürecinde tabii hayatın daha elverişli şartlara kavuşmasını ve gelişmesini sağlayan sulak alanlar haline dönüşüyor. Bunlardan biri olan Gelingüllü Barajı da göçmen kuşların konaklama, barınma, beslenme ve üreme alanları haline geldi.

Gelingüllü Barajı da son yıllarda ev sahipliği yaptığı flamingolar ile bu durumun en güncel örneğini oluşturuyor. Yozgat’ta, Kanak Çayı üzerinde 1993 yılında sulama amacıyla hizmete alınan Gelingüllü Barajı, tarımsal üretimin yanı sıra doğal yaşama da katkı sağlıyor. Gelingüllü Baraj gölü on binlerce flamingonun göç yolu üzerindeki önemli duraklarından biri haline geldi.

İlkbahar aylarında Gelingüllü Barajı’na gelen binlerce flamingodan bir kısmı kısa süreli bir konaklamanın ardından göç yolculuklarına devam ederken, önemli bir kısmı ise baraj gölünü kışlak olarak tercih ediyor. Yaklaşık 11 yıldır düzenli olarak gözlemlenen flamingolar, bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlarken, çevre ve doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyel sunuyor.

Flamingoların yanı sıra göç yolu üzerinde yer alan baraj gölünde turna, yabani kaz, ördek, kuğu ve pelikan gibi birçok kuş türü de kısa süreli konaklamalar yapıyor. Bu yönüyle Gelingüllü Barajı, bölge çiftçisinin su ihtiyacını karşılayan bir kaynak olmanın ötesinde, göçmen kuşlar için de kritik bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.