Ekipler tarafından yapılan incelemede, Yozgat Gelingüllü tamamlama arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri testleri yapıldı.

Bölge müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütülen “Yozgat Gelingüllü Tamamlama Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” işi kapsamında yapılacak olan tarla içi ulaşım yolları yapımında uygulanacak sıkılaştırma uygunluğu için Kalite Kontrol ve Labaratuvar Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından Nükleer cihazla sıkılık testleri yapılmıştır” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir