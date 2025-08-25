Gelin Ve Damada Anlamlı Hediye

Ankara’nın Sincan ilçesinde Gülşan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreninde, Fatih Atlı ile Nurgül çifti dünya evine girdi.

Törende, Kocaeli Eski Yozgatlılar Federasyonu Onursal Başkanı Erol Akalın ve Saraykent Dernek Başkanı Arif Kirazlı tarafından çifte Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Saraykent Dernek Başkanı Arif Kirazlı, düğünde yaptığı konuşmada, genç çifte önemli nasihatlerde bulundu.

Kirazlı, “İnançlarımızın ve dinimizin kutsal değerlerinden hiçbir zaman ayrılmamalarını ve o yönde evlatlar yetiştirmelerini istiyorum. Ayrıca vatanımızın, bayrağımızın bağımsızlığını ve devamını güçlendirecek iyi evlatlar yetiştirmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunun simgesi olarak kutsal kitabımızı ve bağımsızlığımızın sembolü olan bayrağımızı kendilerine takdim ediyoruz. Allah’ım ezanlarımızı minarelerimizden eksik etmesin, bayrağımızı da hiçbir zaman göndere çekildiği yerden indirmesin” dedi.