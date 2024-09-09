Demir Çağı’na tarihlenen bu kompleks, bölgede eşsiz bir örnek teşkil ediyor ve bu alanda yapılan araştırmalar, Gelin Odaları’nın tarih öncesi dönemlere dair önemli bilgiler sunduğunu ortaya koydu.

Gelin Odaları, Pülümür ilçesinin kuzey-güney doğrultusunda uzanan, yaklaşık 150-200 metre yüksekliğindeki sarp kayalık bir tepe üzerinde yer alıyor. Kompleks, dört ana kaya mezarı, çeşitli kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller gibi yapısal unsurlardan oluşuyor. Yerel halk arasında "Kral Mezarı" olarak bilinen kaya mezarları ve diğer yapılar, Gelin Odaları'nın Orta Demir Çağı'na tarihlendiğini işaret ediyor. Arkeologlar, kompleksin inşa edildikten sonra Helenistik Dönem’de de kullanıldığını belirtiyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, bu bulguların, Gelin Odaları'nın büyük ve karmaşık bir yapı kompleksini temsil ettiğini vurguladı.

Dr. Erdoğan, “Gelin Odaları, dört ayrı kaya mezarından, kaya fasadlarından, nişlerden, kaya platformlarından, kayaya oyulmuş merdivenlerden ve basamaklı tünellerden oluşan bir yapılar bütünüdür. Bu yapının temel unsurları, iki ana kaya platformu üzerine inşa edilmiştir. Kompleks, geniş bir alana yayılmakta ve farklı yapı türlerini içermektedir. Bölgedeki diğer yerleşimlerden bağımsız olarak, bir nekropol ve bu nekropole bağlı açık hava tapınım alanları içeren bu yapı, Doğu Anadolu arkeolojisinde benzersiz bir konumda bulunuyor” şeklinde konuştu.

Dr. Erdoğan, Gelin Odaları'nın kaya mezarlarının, bölge halkının atalar kültürü ve ölümden sonraki yaşam anlayışları ile ilgili çeşitli dinsel inanışları yansıttığını belirtti.

Erdoğan, “Bu nedenle, Gelin Odaları'nın çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım kompleksi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapı, bölgenin dini ve kültürel yaşamına dair önemli veriler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu bulgular, Tunceli'nin arkeolojik zenginliğini ve tarih öncesi dönemlere dair bilgi birikimimizi artırma potansiyelini gözler önüne seriyor.

Gelin Odaları’nın detaylı incelenmesi, bu tür yapıların bölgedeki dini ve kültürel yaşam hakkında daha derinlemesine bilgi sağlayabileceği öngörülüyor.

Arkeologlar, bu tür keşiflerin, bölgenin tarihsel ve kültürel bağlamını anlamada önemli bir katkı sunduğunu vurguluyor.