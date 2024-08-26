Son zamanlarda gündem olan ve çok izlenen Gelin Evi programında ün kazanan Kübra Bayram’ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Kübra Bayram kimdir? Detayları sizler için araştırdık.

Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen "Gelin Evi" programı, bu hafta da izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da farklı bir gelinin evine konuk olunacak ve gelinler, hem lezzet hem de sunum konusunda büyük bir rekabet içine girecek. Peki, bu haftanın dikkat çeken ismi Kübra Bayram kimdir? İşte Kübra Bayram hakkında merak edilen tüm detaylar...

KÜBRA BAYRAM KİMDİR?

Bu hafta "Gelin Evi" programında 29 yaşındaki ve 7 yıllık evli Kübra Bayram’ın evine konuk olunacak. Ordu doğumlu olan Kübra Bayram, danışmanlık mesleğini icra ediyor. Programda, el emeğiyle hazırladığı çeyizleri, özenle kurduğu sofraları ve ev dekorasyonuyla rakiplerinden yüksek puan almak için mücadele edecek. Bayram’ın evine dair detaylar, diğer yarışmacılar tarafından titizlikle değerlendirilecek.

Gelin Evi’nin bu haftaki bölümlerinde yine birbirinden iddialı yarışmalar izleyicileri bekliyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin, 100.000 TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Ayrıca, her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan yarışmacılara çil çil altın hediye edilecek. Bunun yanı sıra, hafta boyunca ev hanımlığını konuşturan beceri oyunlarıyla da sürpriz ödüller sahiplerini bulacak.